Татарстан присоединится ко Всемирному дню донора крови

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Фото: Рамиль Гали
(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Татарстан присоединиться ко всемирному дню донора крови. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал менеджер проекта «Добрая Казань» Марат Исмагилов.
Ежегодно с 2005 года День донора крови отмечают по всему миру 14 июня.
«Завтра еще и начинается большой спортивный праздник в нашей стране – чемпионат чира по футболу. Мы приглашаем всех завтра в Центр крови, чтобы стать донором и победить себя. Это одно из лучших в нашей стране медучреждений службы крови. Мы со своей стороны подготовим подарки для доноров и обеспечим хорошее настроение», – отметил Марат Исмагилов.
День донора крови отмечают в день рождения Карла Ландштейнера – врача, который получил Нобелевскую премию за открытие группы крови человека.
В Татарстане насчитывается около 33 тысяч доноров. Среди них 70 процентов – мужчины. По словам специалистов, наиболее активная донорская группа сегодня – молодые люди от 20 до 29 лет.
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