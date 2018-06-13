Татарстан присоединится ко Всемирному дню донора крови

Чаще в республике кровь сдают мужчины – 70 процентов от общего количества доноров РТ.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Татарстан присоединиться ко всемирному дню донора крови. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал менеджер проекта «Добрая Казань» Марат Исмагилов.

Ежегодно с 2005 года День донора крови отмечают по всему миру 14 июня.

«Завтра еще и начинается большой спортивный праздник в нашей стране – чемпионат чира по футболу. Мы приглашаем всех завтра в Центр крови, чтобы стать донором и победить себя. Это одно из лучших в нашей стране медучреждений службы крови. Мы со своей стороны подготовим подарки для доноров и обеспечим хорошее настроение», – отметил Марат Исмагилов.

День донора крови отмечают в день рождения Карла Ландштейнера – врача, который получил Нобелевскую премию за открытие группы крови человека.

В Татарстане насчитывается около 33 тысяч доноров. Среди них 70 процентов – мужчины. По словам специалистов, наиболее активная донорская группа сегодня – молодые люди от 20 до 29 лет.