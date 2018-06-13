Артист Мензелинского театра удостоен специального приза Фестиваля театра малых городов РФ

Рустем Зиннуров получил специальный приз за роль Иблиса в одноименном спектакле.

(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ»). Артист Мензелинского театра удостоен специального приза XVI фестиваля театров малых городов России в Новороссийске.

Специальный приз жюри «Надежда» артисту Рустему Зиннурову вручили за роль Иблиса в спектакле «Иблис» («Дьявол»).

Азейбаржданскую пьесу на мензелинской сцене поставил заслуженный деятель искусств республики Саха, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Сергей Потапов.

Режиссер-постановщик спектакля отмечает, что спектакль не восхваляет дьявола, он говорит о человеческих слабостях, искушениях. «У человека всегда есть возможность остановиться и отторгнуть, „вынуть“ из себя Иблиса и повернуться к свету», — считает Потапов.