Клиентам ВТБ доступны новые функции в мобильном приложении ВТБ-Онлайн

Мобильным приложением ВТБ-Онлайн пользуются более 45 процентов активных клиентов банка.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Банк ВТБ запустил ряд новых возможностей для клиентов в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, которые значительно упрощают пользование сервисом.

К основным нововведениям мобильного банка ВТБ относятся отслеживание статуса готовности выпускаемой карты, адреса офиса доставки и плановой даты ее получения, а также оформления ПИН-кода к новой банковской карте прямо в мобильном приложении. Клиенты также получили возможность самостоятельно выбирать необходимую сумму предодобренного кредита, для получения которого достаточно подтверждения с помощью SMS или push-кода.

В приложении теперь доступна более информативная выписка, которая содержит все транзакции клиента по счетам, картам, а также операции, проведенные в ВТБ-Онлайн. По результатам опроса клиентов, снижена минимальная сумма платежа за сотовую связь. В обновленной версии ВТБ-Онлайн размер платежа теперь начинается от 10 копеек. Кроме того, расширились возможности по управлению вкладами и накопительными счетами. В частности, процесс пополнения стал нативнее и быстрее.

В настоящее время мобильным приложением ВТБ-Онлайн пользуются более 45 процентов всех активных клиентов банка. Треть пользователей регулярно совершают в нем финансовые операции, количество которых ежемесячно превышает 15 млн штук.