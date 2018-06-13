Клиентам ВТБ доступны новые функции в мобильном приложении ВТБ-Онлайн

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Банк ВТБ запустил ряд новых возможностей для клиентов в мобильном приложении ВТБ-Онлайн, которые значительно упрощают пользование сервисом.
К основным нововведениям мобильного банка ВТБ относятся отслеживание статуса готовности выпускаемой карты, адреса офиса доставки и плановой даты ее получения, а также оформления ПИН-кода к новой банковской карте прямо в мобильном приложении. Клиенты также получили возможность самостоятельно выбирать необходимую сумму предодобренного кредита, для получения которого достаточно подтверждения с помощью SMS или push-кода.
В приложении теперь доступна более информативная выписка, которая содержит все транзакции клиента по счетам, картам, а также операции, проведенные в ВТБ-Онлайн. По результатам опроса клиентов, снижена минимальная сумма платежа за сотовую связь. В обновленной версии ВТБ-Онлайн размер платежа теперь начинается от 10 копеек. Кроме того, расширились возможности по управлению вкладами и накопительными счетами. В частности, процесс пополнения стал нативнее и быстрее.
В настоящее время мобильным приложением ВТБ-Онлайн пользуются более 45 процентов всех активных клиентов банка. Треть пользователей регулярно совершают в нем финансовые операции, количество которых ежемесячно превышает 15 млн штук.
Колонну возглавил глава района Валерий Чершинцев.
Председатель комитета парламента Марат Галеев попросил главного архитектора города при работе над генпланом информировать общественность.
Чаще в республике кровь сдают мужчины – 70 процентов от общего количества доноров РТ.
Актрисы театра «Мастеровые» удостоились призов фестиваля театров малых городов России в Новороссийске.
В момент совершения преступления 49-летний рецидивист был пьян.
Замминистра финансов Данил Волков отметил, что продление срока действия пониженных ставок налога направлено на поддержку предпринимательства в РТ.
Государственный комитет РТ по туризму планирует продемонстрировать гостям туристический потенциал республики.
Представительство МИД РФ в Казани готово оказать всю необходимую помощь коллегам из других государств.
Сотрудники культурно-просветительской общественной организации оказывают адресную помощь французским болельщикам и иностранным СМИ.
Новая серия «Анализ крови» из мультипликационного сериала «Фиксики» опубликована 8 июня на официальном канале fixiki в YouTube.
Нурсултан Назарбаев планирует встретиться с Рустамом Миннихановым и Минтимером Шаймиевым.
Трагедия произошла на берегу Волги на полуострове Щурячий под Казанью.
В наведении порядка задействовали 13 тыс. единиц техники.
Ежегодно в республике заготавливается более 50 тонн крови.
За два месяца в общественную экологическую приемную поступило 2 тыс. 324 обращения о фактах природоохранных нарушений.
Татарстан имеет большой потенциал для задействования системы для нужд бизнеса и для контроля качества закупок, отметил Алексей Абрамов.