Актрисы челнинского театра получили награды «За лучшую женскую роль»

Актрисы театра «Мастеровые» удостоились призов фестиваля театров малых городов России в Новороссийске.

(Набережные Челны, 13 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Актрисы челнинского Русского драматического театра «Мастеровые» получили награды «За лучшую женскую роль» на XVI фестивале театров малых городов России в Новороссийске.

В Новороссийске завершился XVI фестиваль театров малых городов России. Театральный форум проводится много лет, его курирует Театр наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова.

Жюри, которое возглавил народный артист России Игорь Скляр, высоко оценило работу театра «Мастеровые» из Набережных Челнов — спектакль «Карл и Анна», режиссером и автором инсценировки которого выступил Денис Хуснияров.

Действие спектакля разворачиваются в конце Первой мировой войны. Суть пьесы сводится к мысли «Мир перевернут войной, а семьи разрушены». Сценография спектакля передает ощущение опрокинутого мира: половицы стоят под крутым углом, в них «тонет» мебель. «Комната» разорвана рвом-коридором. И манера игры для актеров выбрана на грани срыва.

В номинации «Лучшая женская роль» победа присуждена сразу двум актрисам «Мастеровых» — Александре Петровой, сыгравшую роль Анны, и Анне Дунаевой за роль Марии. Жюри отметило талантливо поданную трансформацию образов и их глубокую психологическую выразительность.