МИД РФ: Для поставок газа в ЕС по «Турецкому потоку» нужны 100-процентные гарантии

России нужна полная гарантия от Еврокомиссии и Европейского союза в целом.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Если страны Евросоюза хотят получать газ через трубопровод «Турецкий поток», России нужны стопроцентные гарантии реализации этого проекта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.

Он напомнил, что Россия неоднократно выражала свою позицию по этому вопросу: стране нужна полная гарантия со стороны Еврокомиссии и ЕС в целом.

Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода, который состоит из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первую нитку, предназначенную для поставок газа турецким потребителям, намерены ввести в строй в 2018 году. Срок ввода в эксплуатации второй нитки (для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы) — 2019 год.