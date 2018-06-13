Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан».
Новая серия «Анализ крови» из мультипликационного сериала «Фиксики» опубликована 8 июня на официальном канале fixiki в YouTube. За выходные её уже посмотрели свыше 4,7 млн раз.
Серия рассказывает о том, почему детям не нужно бояться сдавать кровь, как правильно готовиться к анализам, как проходит процедура и как это влияет на здоровье в будущем.
Для медицинской компании сотрудничество с «Фиксиками» стало частью социального проекта «ИНВИТРО детям». Маленькие пациенты действительно часто боятся сдавать анализы. Однако дети посещают лабораторию не реже взрослых, а профилактика заболеваний и своевременные обследования очень важны для здоровья. ИНВИТРО заботится и о родителях, помогая им найти нужные слова, чтобы рассказать детям об этой серьёзной теме и вместе справиться со страхами.
Юлия Софронова, генеральный директор компании «Аэроплан»: «Мы очень ценим, когда наш партнёр оказывается реальным экспертом в теме, о которой мы снимаем мультфильм. Именно так произошло с серией „Анализ крови“. Мы надеемся, что вместе нам удалось донести до маленьких и взрослых зрителей современный взгляд на этот жизненно важный вопрос и, возможно, разрушить стереотипы, которые существовали в их сознании до этого».
В рамках проекта «ИНВИТРО детям» совместно с компанией «Аэроплан» уже создан раздел на сайте ИНВИТРО, где фиксики рассказывают доступно о том, почему так важно сдавать анализы и как работает медицинская лаборатория; в медицинских офисах появились детские уголки в стиле совместного проекта; выпущена сувенирная продукция для детей; каждому маленькому пациенту во всех медицинских офисах ИНВИТРО вручают «Диплом смелости» после сдачи анализов.
Антон Буланов, директор по корпоративным коммуникациям ИНВИТРО: «Сотрудничество с проектом „Фиксики“ — это возможность не только повысить доверие к бренду ИНВИТРО, но также наша искренняя инициатива подарить детям и их родителям положительные эмоции и приятные впечатления, в том числе от сдачи анализов».
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Новая серия «Анализ крови» из мультипликационного сериала «Фиксики» опубликована 8 июня на официальном канале fixiki в YouTube.
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