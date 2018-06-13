Минстрой России выступил против передачи ведомству обеспечения сирот жильем

Передача ответственности не поможет ускорить движение очереди на квартиры, уверен министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Министерство строительства и ЖКХ России не поддержало инициативу детского омбудсмена Анны Кузнецовой о передаче ведомству полномочий по обеспечению жильем детей-сирот. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу министерства Владимира Якушева.

Полномочия заключаются в распределении субсидий между регионами и контроле за освоением средств. Ранее они принадлежали Минстрою, но были переданы в Минобр.

Передача ответственности не поможет ускорить движение очереди на квартиры, уверен Якушев.

«При этом понятно, что дано поручение Президента (улучшить механизм по выделению жилья для сирот — прим. Т-и) и потом будут приниматься решения на более высоком уровне, кто все-таки будет администрировать», — цитирует газета Владимира Якушева.

Анна Кузнецова заявила о том, что вопрос надо передать из системы образования в Минстрой, на встрече с Президентом России Владимиром Путиным 4 июня.