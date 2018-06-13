В Казани откроются временные консульские пункты Австралии и Франции

Представительство МИД РФ в Казани готово оказать всю необходимую помощь коллегам из других государств.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). В ближайшее время в Казани будут открыты временные консульские пункты Франции и Австралии. Об этом сообщил представитель МИД РФ в Казани Радик Вахитов.

«За два-три дня до игры в Казань будут прибывать представители консульств иностранных государств, команды которых сойдутся на татарстанской земле. Соответственно, будут открываться временные консульские пункты этих стран», – пояснил Радик Вахитов.

Задача временных консульских пунктов – содействие членам команд и сопровождающему их персоналу в решении возникающих вопросов. Представительство МИД РФ в Казани со своей стороны также готово оказать всяческую помощь.

Первая игра между сборными Австралии и Франции в Казани состоится уже 16 июня. После ее завершения временные консульские пункты этих государств свернут свою работу, но откроются другие: примерно 17-18 числа это планируют сделать Испания и Иран, команды которых будут играть в столице Татарстана 20 июня.

24 июня Казани предстоит принять встречу фаворитов группы Н – сборных Польши и Колумбии. Временные консульские пункты этих стран предполагается открыть уже 21-22 числа. А 24-25 июня ожидается прибытие представителей консульств Германии и Южной Кореи. Встреча этих команд предстоит 27 июня.

По этой же схеме будет организована работа временных консульских пунктов стран-участников 1/8 финала МЧ-2018, которая на казанской земле состоится 30 числа и 1/4 финала, которая будет проходить шестого июля.