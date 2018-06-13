Представители Генерального консульства Франции будут работать в здании «Альянс Франсез – Казань»

Сотрудники культурно-просветительской общественной организации оказывают адресную помощь французским болельщикам и иностранным СМИ.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Два представителя Генерального консульства Франции прибудут в Казань, чтобы оказывать консульскую помощь иностранным гражданам. 16 июня в столице РТ пройдет матч между сборными Франции и Австралии. Дипломаты будут работать в здании «Альянс Франсез – Казань».

В то же время сами иностранные болельщики уже начали обращаться в казанский центр французского языка и культуры – им оказывается адресная помощь. За поддержкой также обратились и средства массовой информации – большая часть зарубежных гостей планирует прибыть в Казань 15-16 июня.

«Наши сотрудники будут задействованы для сопровождения средств массовой информации, в качестве переводчиков. Болельщиков больше всего интересовало, где поселится, что посмотреть. В основном, многие люди первый раз едут в Россию, и тем более в Казань, спрашивают – как город готовится к празднику», – рассказала директор региональной культурно-просветительской организации «Альянс Франсез – Казань» Регина Богомазова.