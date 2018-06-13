Студия «Э-моция» представила в Нижнекамске премьеры спектаклей

Творческий коллектив уже во второй раз выступает в Нижнекамске.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске состоялись премьерные показы спектаклей студии «Э-моция», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Творческий коллектив уже во второй раз выступает в Нижнекамске. И на этот раз жители и гости города разных возрастов окунулись в волшебный мир театра «без границ».





В постановке «Страна сломанных игрушек» артисты рассказали о девочке Лии, отправившейся на поиски своего медвежонка, который пострадал во время ДТП. Зрители прониклись игрой актеров, зал аплодировал артистам стоя.



На следующий день в Нижнекамске и в Камских Полянах коллектив представил спектакль «Алые паруса. Исповедь Ассоль». Зрители увидели авторское толкование истории Александра Грина. В спектакле были использованы реальные истории девушек с ограниченными возможностями и без них.



Директор арт-кластера «Рубаха» Яна Анисимова призналась, что каждая девушка – немного Ассоль, которая ждет своего принца. Девушкам с инвалидностью сложно встретить любовь и создать семью, но многие из них мечтают и верят.