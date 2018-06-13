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Татар-информ

13 июня 2018, 11:30

Экономика и финансы

«Ростелеком» и Почта Банк продемонстрировали удаленную биометрическую идентификацию граждан

Запуск Единой биометрической системы повысит доступность и удобство пользования банковскими услугами для россиян.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). «Ростелеком» впервые представил полный клиентский путь по удаленной идентификации граждан для открытия счета, вклада или получения кредита в банке. Удаленная идентификация была реализована через интернет-банк Почта Банка. Запуск Единой биометрической системы в промышленную эксплуатацию состоится 1 июля 2018 года. 

Работа над созданием Единой биометрической системы началась в прошлом году. «Ростелеком» является разработчиком и оператором Единой биометрической системы. Пользоваться Единой биометрической системой граждане смогут бесплатно. 

Предварительно внеся свои биометрические данные в систему, гражданин сможет выбрать интересующую его банковскую услугу, авторизоваться в системе ЕСИА (портал Госуслуг) и с помощью снятого видео с изображением лица и записью голоса пройти идентификацию. Весь процесс займет всего несколько минут.

Для дистанционной идентификации граждан банкам необходимо подключиться к Единой биометрической системе, Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3.0), а также интегрировать процесс удаленной идентификации в банковские бизнес-процессы и информационные системы. Первым продемонстрировал полную готовность к работе с Единой биометрической системой Почта Банк. С 1 июля 2018 года граждане смогут пройти удаленную идентификацию в 20 российских банках. В перспективе к системе будут подключены все российские банки.

Для регистрации пользователей в Единой биометрической системе кредитные организации оборудуют рабочее место операционистов камерой и микрофоном. Принимать биометрию с момента запуска Единой биометрической системы в промышленную эксплуатацию начнут около 500 отделений банков по всей стране. 

Иван Беров, Директор по цифровой идентичности ПАО «Ростелеком»:

«Мы создаем Единую биометрическую систему в очень сжатые сроки, параллельно дорабатываем механизмы биометрической идентификации и подключаем кредитные организации к системе. Такой же „спринт“ проходят и банки, которым нужно не просто подключиться к нескольким информационным системам, но и внедрить новые бизнес-процессы. Мы очень рады, что в этих условиях Почта Банку удалось за месяц до официального запуска Единой биометрической системы продемонстрировать готовность удаленно идентифицировать граждан. Первым быть всегда сложнее. Очень скоро их догонят десятки других банков и к 1 июля граждане получат цифровую свободу в выборе кредитной организации».

Член Правления, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова: «Запуск Единой биометрической системы повысит доступность и удобство пользования банковскими услугами для россиян. Это значит, что граждане, особенно маломобильные или проживающие в районах с невысоким банковским покрытием, получат доступ к финансовым услугам, пройдя несложную процедуру удаленной идентификации. Сегодня мы первыми среди российских банков продемонстрировал процесс дистанционного открытия счета клиентом, ранее предоставившим биометрические контрольные шаблоны в систему. С 1 июля Почта Банк организует сбор и передачу в Единую биометрическую систему образцов фотографий и голоса граждан более чем в 120 отделениях в 83 регионах присутствия, до конца года количество точек банка, оснащенных необходимым оборудованием, увеличится до 400».

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