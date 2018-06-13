Стала известна программа пребывания Президента Казахстана в Казани

Нурсултан Назарбаев планирует встретиться с Рустамом Миннихановым и Минтимером Шаймиевым.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Как стало известно «Татар-информ», Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев планирует прибыть в Татарстан завтра, 14 июня.

Как удалось узнать ИА «Татар-информ», в рамках программы пребывания в Казани Нурсултан Назарбаев планирует посетить два объекта. Так, Президент Казахстана намерен побывать в Казанском Кремле и Казанском федеральном университете.

Также в программе визита запланированы две встречи: с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и Государственным советником РТ Минтимером Шаймиевым.