В РТ продлят налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на 2019 год

Фото: gossov.tatarstan.ru
(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). В Татарстане продлят налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения на 2019 год. Соответствующий законопроект – «О внесении изменения в статью 2 Закона РТ "Об установлении дифференцированных налоговых ставок для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения"» – рассмотрели сегодня на Комитете Госсовета Татарстана по бюджету, налогам и финансам.
Заместитель министра финансов РТ Данил Волков напомнил о том, что в соответствии с Налоговым кодексом России субъектам Российской Федерации предоставлено право устанавливать дифференцированные налоговые ставки для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков.
Республиканским законопроектом предлагается продлить на 2019 год действие дифференцированных налоговых ставок, установленных на территории Республики Татарстан для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения.
Замминистра сообщил, что в Татарстане в целях поддержки отраслей реального сектора экономики республики по данному налогу установлена налоговая ставка в размере 5 процентов для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды, а также в строительстве. Для остальных налогоплательщиков, применяющих данный специальный налоговый режим, налоговая ставка снижена с 15 до 10 процентов.
По словам докладчика, продление срока действия пониженных ставок налога направлено на поддержку предпринимательства в республике, сохранение количества налогоплательщиков и рабочих мест.
Отвечая на вопросы депутатов, Данил Волков сообщил, что со времени введения действия пониженной ставки годовая сумма налога по данной системе налогообложения выросла более чем на 2 млрд рублей, увеличившись в 4 раза. При этом количество налогоплательщиков увеличилось в 1,6 раза и составило 26 тыс.
Сумма налоговых преференций оценивается в 2019 году в размере более 700 млн рублей, проинформировал заместитель министра.
Комитет законопроект поддержал и рекомендовал президиуму ГС РТ включить этот вопрос для рассмотрения на ближайшем заседании парламента.
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