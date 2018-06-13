В двух поселках Приволжского района Казани отключат свет

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Завтра, 14 июня, в Приволжском районе Казани отключат электричество, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Отключение света связано с плановым ремонтом линий электропередачи и оборудования трансформаторных подстанций, отметили в ОАО «Сетевая компания».
С 8.30 до 17.00 без света останутся жители частного сектора в поселке Мирный, проживающие по улицам 1-я Аральская, 2-я Аральская, Календарная, Кулаевская, Мелитопольская, Селькоров, Счастливая и Черниговская.
В это же время электричества не будет в поселке Кукушкино в домах 1/77а и 1/77б по ул.Южно-Промышленная. Света не будет также в частном секторе по улицам 1-я Столбищенская, 2-я Столбищенская, Загородная, Кисловодская, Кисловодский пер., Кукушкинская, Озерная, Оранжерейная, Параллельно-Кисловодская, Параллельно-Прогонная, Парниковая, Поперечно-Кукушкинская, Поперечно-Прогонная, Продолжение Кукушкинской, Теньковская и Услонская.
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