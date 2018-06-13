В Нижнекамске состоится инклюзивный фестиваль «Чемодан Чудес»

Гостей мероприятия ждет дружелюбная атмосфера, для детей и взрослых состоятся мастер-классы, игры, парад клоунских носиков, интерактивных спектаклей.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 15 июня в Нижнекамске состоится инклюзивный семейный фестиваль «Чемодан Чудес», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Событие впервые пройдет в арт-кластере «Рубаха» при поддержке мэрии, некоммерческой организации «Союз добрых сердец» и команды больничных клоунов из Набережных Челнов.



Гостей мероприятия ждет дружелюбная атмосфера, для детей и взрослых состоятся мастер-классы, игры, парад клоунских носиков, интерактивных спектаклей, где главными артистами станут дети с ограниченными возможностями.



Главной темой фестиваля станет квест-игра «Больничка». Все дети смогут побывать в роли врачей. Участие в игре не только подарит детям множество положительных эмоций, но и поможет победить страхи перед врачами. В распоряжении детей окажутся безопасный медицинский реквизит, картонные кареты скорой помощи и около 30 клоунов-волонтеров.



Далее праздник переместится на площадь Лемаева. На сцене амфитеатра будут представлены интерактивные спектакли «Сушка с секретом» и «Чудо чудное», выступят артисты с ростовыми куклами.



Ранее жители Набережных Челнов стали обладателями «Чемодана чудес».