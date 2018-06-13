В Нижнекамске состоится инклюзивный фестиваль «Чемодан Чудес»

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 15 июня в Нижнекамске состоится инклюзивный семейный фестиваль «Чемодан Чудес», сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.
Событие впервые пройдет в арт-кластере «Рубаха» при поддержке мэрии, некоммерческой организации «Союз добрых сердец» и команды больничных клоунов из Набережных Челнов.
Гостей мероприятия ждет дружелюбная атмосфера, для детей и взрослых состоятся мастер-классы, игры, парад клоунских носиков, интерактивных спектаклей, где главными артистами станут дети с ограниченными возможностями.
Главной темой фестиваля станет квест-игра «Больничка». Все дети смогут побывать в роли врачей. Участие в игре не только подарит детям множество положительных эмоций, но и поможет победить страхи перед врачами. В распоряжении детей окажутся безопасный медицинский реквизит, картонные кареты скорой помощи и около 30 клоунов-волонтеров.
Далее праздник переместится на площадь Лемаева. На сцене амфитеатра будут представлены интерактивные спектакли «Сушка с секретом» и «Чудо чудное», выступят артисты с ростовыми куклами.
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