1001 удовольствие обещают в Казани гостям ЧМ-2018

Государственный комитет РТ по туризму планирует продемонстрировать гостям туристический потенциал республики.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В казанском городском пресс-центре Чемпионата мира по футболу – 2018 сегодня представлен стенд «Визит в Татарстан. 1001 и одно удовольствие». Государственный комитет РТ по туризму решил максимально продемонстрировать туристический потенциал республики.

На территории IT-парка ГУП «Книжное издательство» РТ развернуло экспозицию своей продукции.

Во второй половине дня с работой пресс-центра ЧМ-2018 ознакомится Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Ближе к вечеру иностранным и иногородним представителям СМИ, прибывшим в Казань для освещения футбольного мундиаля, предложат осмотреть историческую часть столицы Татарстана. В рамках экскурсии гости смогут посетить Старо-татарскую слободу.

