1001 удовольствие обещают в Казани гостям ЧМ-2018

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В казанском городском пресс-центре Чемпионата мира по футболу – 2018 сегодня представлен стенд «Визит в Татарстан. 1001 и одно удовольствие». Государственный комитет РТ по туризму решил максимально продемонстрировать туристический потенциал республики.
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