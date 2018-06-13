Законопроект о повышении пенсионного возраста внесут в Госдуму 14 июня

Кабинет министров предложит депутатам самый жесткий вариант — 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Правительство России внесет законопроект о повышении пенсионного возраста в Государственную думу в четверг, 14 июня, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Кабмин предложит депутатам самый жесткий вариант — 65 лет для мужчин и 63 года для женщин, отметили источники издания.

По сценарию Министерства финансов РФ, правительство предложит повышать пенсионный возраст — по году в год, начиная со следующего года. При обсуждении в нижней палате Федерального Собрания России будут установлены уступки, в том числе по темпу повышения и итоговому пенсионному возрасту, рассказал источник.