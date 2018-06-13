Республиканский Центр крови: Дефицита крови в Татарстане не бывает

Ежегодно в республике заготавливается более 50 тонн крови.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Дефицита крови в Татарстане не бывает. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач Республиканского центра крови Минздрава РТ Рамиль Тураев.

«Сказать, что нет компонентов крови, будет не совсем правильно. Может быть такое, что в данный момент какая-то группа закончилась. Но сегодня в центре крови создана такая служба – креоконсервация. То есть мы замораживаем клетки крови до минус 40, минус 80 градусов. Благодаря этому в любое время суток мы можем достать, разморозить, отфильтровать и предоставить клетки крови лечебному учреждению», – объяснил спикер.

По словам главврача, в базе данных Татарстана сегодня хранятся более 600 тысяч доноров. Ежегодно в республике заготавливается более 50 тонн крови.

«На сегодняшний день все лечебные учреждения обеспечены компонентами крови», – добавил Рамиль Тураев.