Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в продолжении мультфильма

Автором сценария стал сценарист оригинальных серий «Возвращения блудного попугая» Александр Курляндский.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Актер Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях мультфильма, передает РИА Новости.

Сейчас актер ждет сценарий.

В конце мая представители «Союзмультфильм» заявили о съемках продолжения сериала про попугая Кешу. Также в планах у киностудии выпустить о нем полнометражный анимационный фильм. На данный момент в производстве находится пилотный эпизод. По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, Кеша может стать «современным стендапером».

Для полнометражной ленты также готов сценарий, киностудия приступит к работе в самое ближайшее время. Автором сценария стал сценарист оригинальных серий «Возвращения блудного попугая» Александр Курляндский.

Сериал «Возвращение блудного попугая» выходил на ТВ в 1980-х и 2000-х годах. Главную роль в первых выпусках озвучивал Геннадий Хазанов.