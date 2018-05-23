Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в продолжении мультфильма

Фото: кадр из мультфильма «Возвращение блудного попугая»
(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Актер Геннадий Хазанов озвучит попугая Кешу в новых сериях мультфильма, передает РИА Новости.
Сейчас актер ждет сценарий.
В конце мая представители «Союзмультфильм» заявили о съемках продолжения сериала про попугая Кешу. Также в планах у киностудии выпустить о нем полнометражный анимационный фильм. На данный момент в производстве находится пилотный эпизод. По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, Кеша может стать «современным стендапером».
Для полнометражной ленты также готов сценарий, киностудия приступит к работе в самое ближайшее время. Автором сценария стал сценарист оригинальных серий «Возвращения блудного попугая» Александр Курляндский.
Сериал «Возвращение блудного попугая» выходил на ТВ в 1980-х и 2000-х годах. Главную роль в первых выпусках озвучивал Геннадий Хазанов.
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