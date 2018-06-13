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Фото: ЦСМ Татарстан
(Казань, «Татар-информ»). Татарстан является одним из лидеров в реализации проекта «Национальная система сертификации», рассказал в рамках ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2018) глава Росстандарта Алексей Абрамов корреспонденту ИА «Татар-информ».
Впервые проект национальной системы сертификации запустили в прошлом году. Его пилотная фаза проходила в семи российских регионах, в том числе в Оренбургской, Свердловской, Кировской, Омской, Волгоградской и Нижегородской областях, а также в Республике Крым.
«На мой взгляд, проект движется успешно. В этом году мы развернули его в целом по стране, в том числе подключилась и Республика Татарстан. Мы очень рассчитываем на региональную поддержку и считаем, что в Татарстане есть большой потенциал для использования системы не только для нужд бизнеса, но и для контроля качества региональных и муниципальных закупок», — отметил руководитель Росстандарта.
Используя национальную систему сертификации на региональном уровне, можно достичь более эффективного расходования бюджетных средств и гарантировать, что заказчики будут закупать продукты соответствующего качества, подчеркнул Алексей Абрамов.
По мнению главы ведомства, между бюджетными деньгами и продукцией по ГОСТу должен стоять знак «равно». Такая продукция не должна быть роскошной. «Мы понимаем, что нам нужно обеспечить эффективность бюджетных расходов и предоставить необходимые социальные услуги для всего населения. Мы не можем завышать какие-то характеристики продукции. Однако и занижать их — и экономить на той продукции, которая закупается за бюджетные средства, мы тоже не можем», — поделился Алексей Абрамов.
«На мой взгляд, лучшего механизма обеспечения прозрачности закупок и гарантированной защиты интересов государства и общества просто не придумать. Надеемся, что в Татарстане, в партнерстве с региональными властями проект получит новое развитие», — отметил глава Росстандарта.
Национальная система сертификации — это система, обеспечивающая доверие к ГОСТу. Если товар прошел соответствующую проверку и получил оценку — продукция является безопасной и соответствует необходимым качественным характеристикам, определенным нацстандартом.
Система добровольная для участия, и изготовитель сам выбирает, проверять ли свою продукцию на соответствие ГОСТ или нет. Заявки от производителя продукции для подтверждения ее соответствия принимаются с 2018 года в каждом регионе. Вместе с тем, производитель будет нести ответственность, если будет выявлена продукция с маркировкой ГОСТ, но не соответствующая требованиям национального стандарта.
Национальная система сертификации распространяется не только на продукты питания, но и на продукцию промышленного назначения, другие виды товаров и услуги.
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Татарстан имеет большой потенциал для задействования системы для нужд бизнеса и для контроля качества закупок, отметил Алексей Абрамов.