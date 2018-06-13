В Казани завершен ремонт проезжей части улицы Олега Кошевого

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Казани завершился ремонт проезжей части улицы Олега Кошевого. Об этом сообщает Миндортранс РТ.
При ремонте на общей площади 8,7 тыс. кв. м был уложен новый слой высококачественного асфальтобетона. Дорожникам осталось завершить ремонт тротуаров, нанести разметку. Кроме того, будут установлены недостающие дорожные знаки и ограждения.
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