ЦБ: Россияне стали больше тратить

Согласно докладу регулятора, граждане стали меньше копить деньги.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Россияне снова начали совершать больше покупок, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике регулятора.

Норма накоплений россиян вернулась к докризисному уровню 2013-2014 годов и составила 7 процентов, говорится в документе.

Согласно докладу, такая ситуация способствует росту ВВП и повышению ставок по депозитам в банках.