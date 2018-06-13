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Премьер-министр Татарстана посетил казанский пресс-центр ЧМ-2018

Татар-информ

13 июня 2018, 12:08

Экономика и финансы

ЦБ: Россияне стали больше тратить

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Согласно докладу регулятора, граждане стали меньше копить деньги.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Россияне снова начали совершать больше покупок, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике регулятора.

Норма накоплений россиян вернулась к докризисному уровню 2013-2014 годов и составила 7 процентов, говорится в документе. 

Согласно докладу, такая ситуация способствует росту ВВП и повышению ставок по депозитам в банках.

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