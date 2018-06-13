ЦБ: Россияне стали больше тратить

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Россияне снова начали совершать больше покупок, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Центробанка о денежно-кредитной политике регулятора.
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