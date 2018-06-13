Болельщикам из США посоветовали не брать смартфоны на ЧМ-2018

Спецслужбы США опасаются, что российское правительство и киберпреступники смогут получить доступ к данным американских фанатов.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванина порекомендовал американским болельщикам не брать мобильные телефоны на чемпионат мира по футболу в Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Правительство РФ или киберпреступники могут попытаться получить доступ к данным, хранящимся на гаджетах, уверен Эванина.

В большей степени рекомендация касается американских чиновников и представителей корпораций, однако может затронуть и рядовых граждан, отметил представитель спецслужбы.

Тем, кто не может обойтись без электронных устройств, посоветовали брать вместо привычных устройств запасные гаджеты и как можно чаще вынимать из них аккумуляторы.

С аналогичным обращением к футбольным фанатам обратились в Великобритании.