Роскачество назвало самое вкусное пиво перед ЧМ-2018

В проверке участвовали 40 марок пива, в том числе, 1 импортного производства.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Ни одна марка пива не получила самую высокую отметку по вкусу в ходе проверки в преддверии чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает РБК.

Стоимость продукции разнилась от 67 до 260 рублей за литр.

Во время первого этапа эксперты изучили косвенные показатели количества и качества соложеных и несоложеных продуктов. Напиток, в котором присутствует не менее 80 процентов солода и до 20 процентов несоложеного сырья, можно считать классическим пивом.

Пять марок не прошли данный этап: «Арсенальное», «Горьковское», «Свердловское», «Окское» и «Самара».

Самую высокую оценку за вкус (5,5 балла) не получила ни одна марка. На первом месте (5,167) расположилась марка Amstel. Также одними из вкусных марок пива стали «Халзан» (5,117), Bud (5,100), Heineken (5,084), Stella Artois (5,050).

По мнению дегустационной команды, наименее вкусным пивом являются «Жигулевское» (производство филиала АО «Пивоварня Москва-Эфес» в г. Казань), «Горьковское», «Окское», «Балтику» и «Свердловское».