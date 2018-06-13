В Менделеевске после капремонта открылся подростково-молодежный клуб «Мастер»

Обновление клуба состоялось благодаря республиканской программе капитального ремонта подростковых клубов.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 12 июня в Менделеевске после капитального ремонта открылся подростково-молодежный клуб «Мастер», сообщает ИЦ «Мендлеевск».



Обновление клуба состоялось благодаря республиканской программе капитального ремонта подростковых клубов. В 2016 году в городе был отремонтирован клуб «Сатори», в 2017-м – «Патриот», а в настоящее время открылся «Мастер».



На обновление клуба выделено 2 млн 300 тысяч рублей. В здании заменили дверные и оконные блоки, инженерные сети, отремонтировали санузлы, завершили отделочные работы и обновили фасад здания.



Клуб располагается на базе школы № 7 по улице Интернационалистов. Учреждение работает по направлениям здорового образа жизни и спорта, патриотического воспитания, профилактики негативных явлений. Ребята занимаются рукопашным боем, разборкой-сборкой автомата, изучают основы физической подготовки, курсы молодого бойца и многое другое. В клубе также имеется учебный класс с техническим и предметным оснащением, спортивный зал с различными тренажерами и современным борцовским ковром.



Ежедневно клуб посещают более ста детей. На открытии клуба воспитанники продемонстрировали гостям свои знания и умения в разборке-сборке автомата Калашникова, а также один из видов спортивного единоборства — грэпплинг.



Ранее альметьевский подростковый клуб «Спартак» отпраздновал новоселье.