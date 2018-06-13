На видео попала авария, в которой автомобиль «Рено» насмерть сбил женщину в Казани

Смертельное ДТП произошло накануне вечером на Сибирском тракте.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В распоряжение ИА «Татар-информ» попала видеозапись аварии, в которой автомобиль «Рено» насмерть сбил женщину в Казани.

По предварительным данным, ДТП произошло накануне вечером на Сибирском тракте. На кадрах видеозаписи видно, что жертва ДТП лежит на дороге. Ее тело накрыто простыней.

Причины серьезного ДТП и личность погибшей устанавливается.

Как сообщил ИА «Татар-информ» источник в правоохранительных органах, погибшей женщине был 31 год.

