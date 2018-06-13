После спасения пострадавшую передали в руки медикам БСМП.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске спасатели подняли 120-килограммовую женщину, которая упала с кровати, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о происшествии в доме № 15 на улице Географическая пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 утром во вторник, 12 июня. Звонившая женщина рассказала, что ее мама, чей вес около 120 килограмм, упала с кровати и не может самостоятельно подняться.

На помощь женщине прибыла дежурная смена спасателей ПСП Альметьевска. Они помогли женщине подняться и передали ее в руки медикам БСМП.