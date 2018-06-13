В Менделеевске представили интерактивное новшество «Страна великих людей»

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). 12 июня, в День России, сотни менделеевцев посетили главную площадь города. Новшеством на традиционном празднике стало проведение интерактивов под названием «Страна великих людей», сообщает ИЦ «Менделеевск».
Организаторами выступили сотрудники центральной библиотеки. На одной из площадок гостей мероприятия спрашивали «Что для вас Россия?» и следом задавали вопросы о русских писателях. На второй участники выбирали лучшее издание про Россию. На третьей – сотрудники библиотеки дарили книги, проводили викторину на знание творчества поэтов и писателей.
В этот же день жители разных возрастов приняли участие в велопробеге. Колонну возглавил глава района Валерий Чершинцев. Перед стартом он поздравил менделеевцев с праздником и отметил, что Менделеевск – часть Татарстана, а значит часть большой России. И каждый житель решает, какой быть России.
После велопробега состоялся большой праздничный концерт с участием городских коллективов. Артисты и зрители совместно исполнили гимн России.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Болгаре состоялся этнофестиваль «Карнавал наций Российской Федерации».
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