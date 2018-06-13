Видео наезда на молодую девушку в Кировском районе Казани

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В соцсетях появилось видео наезда автомобилем на молодую девушку в Кировском районе Казани.
По предварительным данным, авария произошла накануне на улице Клары Цеткин. На кадрах видеозаписи видно, что очевидцы ДТП и медики скорой помощи пытаются помочь пострадавшей.
О причинах аварии и состоянии здоровья потерпевшей неизвестно.
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