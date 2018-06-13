СМИ: Налоговый маневр в нефтяной отрасли приведет к подорожанию нефтепродуктов

Цены на бензин для потребителей не должны подорожать более чем на 1 процент в год.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). После завершения налогового маневра в нефтяной отрасли цены на бензин для потребителей не должны подорожать более чем на 1 процент в год. При этом ввод отрицательного и плавающего акцизов приведет к повышению цен на мазут и дизельное топливо в полтора раза. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект Министерства финансов РФ.

Отмечается, что маневр будет поэтапным, в течение 2019 – 2024 годов снизятся экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты до нуля с одновременным повышением НДПИ на нефть. В итоге экспорт нефти и нефтепродуктов станет более выгодным, а внутренние цены на них, а также на нефть для переработки вырастут. За следующие шесть лет бюджет планирует получить от маневра дополнительно 1,6 трлн руб.