В компании со следующего года намерены тестировать и использовать внутри завода грузовики с автономным движением.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). ПАО «КАМАЗ» планирует к 2021 году создать беспилотный самосвал для карьерных работ, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора компании по развитию Ирека Гумерова.

Он добавил, что, возможно со следующего года на КАМАЗе начнут тестировать и использовать внутри заводов грузовики с автономным движением.

Ранее Президент Татарстана Рустам Минниханов одним из первых проехал в беспилотном электробусе от ПАО «КАМАЗ».