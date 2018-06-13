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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). США предъявили обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию и нарушение санкционного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.
Уточняется, что речь идет о сотрудниках компании «Совфрахт».
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