Предпринимателям может грозить до 25 лет тюрьмы.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). США предъявили обвинения пяти россиянам за поставки авиатоплива в Сирию и нарушение санкционного режима. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство юстиции США.

Уточняется, что речь идет о сотрудниках компании «Совфрахт».

По данным ведомства, восемь предпринимателей из России и Сирии вступили в сговор с целью отправки топлива в Сирию без получения необходимой лицензии Министерства финансов.

Кроме того, бизнесменам вменяется отмывание денег. В общей сложности за эти преступления может грозить до 25 лет тюрьмы.