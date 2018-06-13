На севере Сахалина погибла сельдь в аномальных масштабах

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). На севере Сахалина в значительном количестве погибла тихоокеанская сельдь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрия Лисицына.
Полевая группа организации обследовала более 30 км побережья Пильтуна, залив Торрох и нижнее течение реки Сабо (на протяжении 1,5 км от устья).
На участке берега от устья реки Хальчикова до устья безымянного ручья, вытекающего из озера Кривун, насчитывается 4 тыс. 609 штук на 10 м побережья, а в 2 км южнее устья реки Сабо — 5 тыс. 990 экземпляров также на 10 м побережья, рассказал Лисицын.
В районе устья реки Хальчикова было зафиксировано плотное скопление погибшей рыбы на площади 440 кв. м и толщиной порядка 30 см. По предварительным оценкам, ее объем составляет около 93 т. Выше 1,5 км от устья реки Сабо погибшей рыбы нет.
Общий объем погибшей сельди еще предстоит оценить, но уже сейчас понятно, что он очень значителен, заявил собеседник агентства.
Лисицын пояснил, что гибель такого количества разновозрастной рыбы одного вида является аномалией, причины гибели будут ясны только после лабораторных анализов.
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