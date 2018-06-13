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Татар-информ

13 июня 2018, 07:33

Спорт

Кадыров одобрил песню Слепакова о футболе

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Глава Чеченской Республики пригласил Семена Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одобрил песню Семена Слепакова, который в преддверии чемпионата мира по футболу в шуточном видеоклипе предложил Кадырову стать тренером российской сборной. Об этом глава Чечни сообщил на своей странице «ВКонтакте».

«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра», — сказал глава Чечни.

Чувство юмора не зависит от места проживания, и у Слепакова с ним все отлично, он же наш, с Кавказа, отметил Кадыров.

скриншот vk.com/ramzan

Его задело лишь то, что команда, которую он по сюжету песни возглавил, проиграла матч. В связи с этим глава Чеченской Республики пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.

Он также пожелал сборной России победы в чемпионате.

11 июня Слепаков разместил в Youtube шуточную песню, в которой предложил Кадырову стать тренером сборной России по футболу, так как он обладает твердым характером.

14 июня состоится матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором команда России сыграет с командой Саудовской Аравии.

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