Кадыров одобрил песню Слепакова о футболе

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одобрил песню Семена Слепакова, который в преддверии чемпионата мира по футболу в шуточном видеоклипе предложил Кадырову стать тренером российской сборной. Об этом глава Чечни сообщил на своей странице «ВКонтакте».
«Мне песня Семена понравилась, я искренне посмеялся, только вот мое слово тверже камня, а не сыра», — сказал глава Чечни.
Чувство юмора не зависит от места проживания, и у Слепакова с ним все отлично, он же наш, с Кавказа, отметил Кадыров.
скриншот vk.com/ramzan
Его задело лишь то, что команда, которую он по сюжету песни возглавил, проиграла матч. В связи с этим глава Чеченской Республики пригласил Слепакова в Грозный, чтобы вместе написать новую песню.
Он также пожелал сборной России победы в чемпионате.
11 июня Слепаков разместил в Youtube шуточную песню, в которой предложил Кадырову стать тренером сборной России по футболу, так как он обладает твердым характером.
14 июня состоится матч открытия чемпионата мира по футболу, в котором команда России сыграет с командой Саудовской Аравии.
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