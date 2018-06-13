В Еврокомиссии предложили запустить новую программу макрофинансовой помощи Киеву

Украине нужна новая макрофинансовая помощь вместе с прочей международной поддержкой, в том числе, со стороны МВФ, заявил Домбровскис.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В ближайшее время важно запустить новую программу макрофинансовой помощи Украине, заявили в Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованную речь вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.

«Важно запустить программу макрофинансовой помощи в кратчайшие сроки», — заявил Домбровскис.

По его словам, размеры обязательств Киева по выплатам долгов «значительно вырастут в 2018-м и 2019 годах, накладывая очень тяжелое бремя на государственный бюджет».

ЕК не может позволить Украине потерпеть неудачу, поэтому новая макрофинансовая помощь нужна вместе с прочей международной поддержкой, в том числе, со стороны Международного валютного фонда, сказал Домбровскис.

Голосование по пакету финансовой помощи Украине состоится 13 июня, говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что ЕС готов инвестировать в Украину около 100 млн евро.