В Еврокомиссии предложили запустить новую программу макрофинансовой помощи Киеву

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В ближайшее время важно запустить новую программу макрофинансовой помощи Украине, заявили в Еврокомиссии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованную речь вице-президента ЕК Валдиса Домбровскиса.
«Важно запустить программу макрофинансовой помощи в кратчайшие сроки», — заявил Домбровскис.
По его словам, размеры обязательств Киева по выплатам долгов «значительно вырастут в 2018-м и 2019 годах, накладывая очень тяжелое бремя на государственный бюджет».
ЕК не может позволить Украине потерпеть неудачу, поэтому новая макрофинансовая помощь нужна вместе с прочей международной поддержкой, в том числе, со стороны Международного валютного фонда, сказал Домбровскис.
Голосование по пакету финансовой помощи Украине состоится 13 июня, говорится в сообщении агентства.
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