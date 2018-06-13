Годовая инфляция в Венесуэле достигла 24,5 тысячи процентов

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В мае уровень инфляции в годовом исчислении в Венесуэле превысил 24,5 тыс. процентов. Об этом рассказал руководитель Комитета по финансам Национальной ассамблеи страны Рафаэль Гусман, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на издание Portafolio.
По словам депутата, каждый день цены на потребительские товары растут в среднем на 2,4 процента. Гиперинфляция в мае равнялась 110,1 процента, а накопленная инфляция – 1995,2 процента. За год инфляция составила 24 тыс. 571 процент.
При этом Гусман предупредил, что при сохранении существующих темпов роста к концу 2018 года накопленная инфляция может преодолеть уровень в 300 тыс. процентов.
Парламент Венесуэлы – Национальная ассамблея контролируется противниками Президента страны Николаса Мадуро. Официальные данные о инфляции государственные органы не публикуют с декабря 2015 года.
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