В Москве обсудили проблемы сохранения региональных языков

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В «Штабе татар Москвы» состоялся международный круглый стол, посвященный сохранению и применению региональных языков и языков национальных меньшинств. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В итоге работы круглого стола была принята резолюция, в которой его участники обратили внимание на сужение области применения родных языков в последние годы.
По мнению делегатов, ограничение изучения родных языков в школах может привести к исчезновению сначала самих языков, а затем и говорящих на них народов.
Участники мероприятия рекомендовали снять с рассмотрения внесенный в Государственную Думу законопроект, предполагающий исключительно добровольный характер изучения родных языков в школах, и привести федеральные государственные образовательные стандарты в прежнее состояние.
Кроме того, они предложили расширить сферу применения родных языков.
Среди организаторов круглого стола были не только общественные организации, но и кафедра ЮНЕСКО МГИМО.
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