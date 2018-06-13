Альметьевский подростковый клуб «Спартак» отпраздновал новоселье

У клуба есть хоккейный корт, баскетбольная площадка, поле для игры в мини-футбол и телевизионная студия для юных журналистов.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске после капитального ремонта открылся подростковый клуб «Спартак», сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.

Ремонт был осуществлен в рамках республиканской программы капитального ремонта подростковых клубов.

В этом году клубу исполняется 30 лет. Он расположен в микрорайоне с населением более 3,5 тыс. человек. Ежедневно клуб посещают более 60 детей.

Все занятия для детей и подростков проводятся бесплатно. У клуба есть хоккейный корт, баскетбольная площадка, поле для игры в мини-футбол, телевизионная студия для юных журналистов.

Представители третьего возраста смогут заниматься здесь спортом и танцами.