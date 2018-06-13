Альметьевский подростковый клуб «Спартак» отпраздновал новоселье

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Альметьевске после капитального ремонта открылся подростковый клуб «Спартак», сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района.
Ремонт был осуществлен в рамках республиканской программы капитального ремонта подростковых клубов.
В этом году клубу исполняется 30 лет. Он расположен в микрорайоне с населением более 3,5 тыс. человек. Ежедневно клуб посещают более 60 детей.
Все занятия для детей и подростков проводятся бесплатно. У клуба есть хоккейный корт, баскетбольная площадка, поле для игры в мини-футбол, телевизионная студия для юных журналистов.
Представители третьего возраста смогут заниматься здесь спортом и танцами.
Во время мундиаля в театре покажут девять спектаклей.
У клуба есть хоккейный корт, баскетбольная площадка, поле для игры в мини-футбол и телевизионная студия для юных журналистов.
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