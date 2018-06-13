В Болгаре состоялся этнофестиваль «Карнавал наций Российской Федерации»

В фестивале приняли участие самодеятельные артисты разных возрастов из сельских поселений Спасского района.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Болгаре в День России состоялся этнофестиваль «Карнавал наций Российской Федерации», организованный местным Центром социального проектирования «Доброделание», пишет газета «Новая жизнь».

Торжества начались в полдень на берегу Рабиги. Собравшихся поприветствовал руководитель исполкома Спасского района РТ Валерий Осокин.

В фестивале приняли участие самодеятельные артисты разных возрастов из сельских поселений района. В их исполнении прозвучали песни и стихи на русском, татарском, чувашском, цыганском, узбекском, мордовском, украинском и других языках. Хореографические номера продемонстрировали юные танцоры.

Фестиваль также посетили гости из Старомайнского района Ульяновской области, которые исполнили русские народные песни. Зрители встречали артистов аплодисментами.

В течение всего дня на фестивале работали аттракционы и торговые точки.

В рамках праздника также состоялся матч по мини-футболу на кубок «Единой России» между депутатами и избирателями. Победу в турнире «Прайм-лига-2018» одержали избиратели со счетом 4:3.