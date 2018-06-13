В Заинске отгремел концерт ко Дню России

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(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Жители Заинска отметили День России в парке имени Р. Ш. Фардиева, передает «Заинск-информ».
Собравшихся на праздник горожан поздравил глава Заинского района Разиф Каримов. Он отметил, что заинцы следуют многовековым традициям гражданственности. Прозвучавший затем гимн России жители и гости города слушали стоя.
После этого на главной сцене парка состоялся концерт. Для пришедших гостей выступили солисты и ансамбли местного Дворца культуры: «Мирас», «Презент», «Магия», «Импульс», «Русская душа», Нина Шатрилова, Динара Салахива, Ильдар Гильмутдинов и многие другие.
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