В Заинске отгремел концерт ко Дню России

Для гостей выступили солисты и ансамбли местного Дворца культуры.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). Жители Заинска отметили День России в парке имени Р. Ш. Фардиева, передает «Заинск-информ».

Собравшихся на праздник горожан поздравил глава Заинского района Разиф Каримов. Он отметил, что заинцы следуют многовековым традициям гражданственности. Прозвучавший затем гимн России жители и гости города слушали стоя.

После этого на главной сцене парка состоялся концерт. Для пришедших гостей выступили солисты и ансамбли местного Дворца культуры: «Мирас», «Презент», «Магия», «Импульс», «Русская душа», Нина Шатрилова, Динара Салахива, Ильдар Гильмутдинов и многие другие.

Футбольная команда «Барс» продемонстрировала музыкально-спортивную композицию. На площадке аниматоры и волонтеры организовали спортивные игры с участием детей.