В Нурлате состоялись праздничные мероприятия ко Дню России

Среди муниципальных служащих и депутатов районного и городского Совета состоялся товарищеский матч по футболу.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В Нурлате прошли праздничные мероприятия ко Дню России. Основным местом празднования стал городской стадион, пишет газета «Нурлат-информ».

С Днем России жителей Нурлата поздравил руководитель исполкома Алмаз Ахметшин. Он вручил почетные грамоты секретарям отделений микрорайонов «Нефтяник», «Верхний Нурлат» и села Илюткино. Также за победу в конкурсе «Эковесна-2018» благодарственное письмо получила семья Николая и Татьяны Фадеевых.

В рамках празднования Дня России на центральном стадионе состоялось торжественное вручение паспортов юным нурлатцам. Официальные документы школьникам также вручил руководитель исполкома Алмаз Ахметшин.

Среди муниципальных служащих и депутатов районного и городского Совета состоялся товарищеский матч по футболу. Игра закончилась вничью со счетом 2:2. По окончании матча состоялось награждение команд.