Творческие коллективы Сабинского района РТ выступят на Сабантуе в Ижевске

Участниками празднования должны стать около 12 тысяч человек.

(Ижевск, 13 июня, «Татар-информ», Юлия Семенова). В Ижевске идет подготовка к татарскому национальному празднику Сабантуй, который состоится 30 июня в спортивном комплексе «Чекерил».

В празднике примут участие официальные делегации из городов и районов Удмуртской Республики, а также из Республики Татарстан. Ожидается, что гостями праздника станут около 12 тыс. человек.

В программе мероприятия – конноспортивные скачки по пересеченной местности, национальная борьба курэш, традиционные игры и состязания, работа национальных подворий, а также яркий концерт с участием творческих коллективов Ижевска, других муниципалитетов Удмуртии и Сабинского района Татарстана.

Как сообщают организаторы из Региональной национально-культурной автономии татар УР, в этом году в основе праздника – тема «Нас объединяет история». Участники праздника познакомятся с национальными традициями, языком и культурой татарского народа. А завершится праздник награждением и чествованием абсолютного батыра – победителя в татарской национальный борьбе курэш.