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Татар-информ

13 июня 2018, 07:14

ОбществоКультура

ВИА «Волга-Волга» примет участие в фестивале «Ylетай-2018» в Удмуртии

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Хедлайнерами фестиваля станут «Агата Кристи», Lumen, Noize MC и другие известные артисты.

(Ижевск, 13 июня, «Татар-информ», Юлия Семенова). Татарстанские коллективы – ВИА «Волга-Волга» и рок-группа «АнимациЯ» примут участие ежегодном фестивале «Ylетай-2018», который состоится с 20 по 22 июля в Удмуртии.

Впервые «Ylетай» пройдет на собственной фестивальной территории «Улетай поле», расположенном в 45 км от Агрыза. Ранее мероприятие проходило на СТЦ «Нечкино».

С каждым годом популярность фестиваля только возрастает, растет количество как участников, так и групп. Гостями фестиваля в прошлые годы становились легендарные музыкальные коллективы: «ДДТ», «Ария», «Слот», «Северный флот», «Кукрыниксы», Louna, «Тараканы», «Мураками».

В этом году хедлайнерами мероприятия заявлены такие артисты, как «Агата Кристи» (Вадим Самойлов), Lumen, Noize MC, «Нервы», «Нейромонах Феофан», «КняZz», «НАИВ», «Крематорий». От Татарстана на фестивале выступит ВИА «Волга-волга» и рок-группа «АнимациЯ».

Фестиваль «Ylетай» проводится с 2007 года и собирает под открытым небом несколько тысяч зрителей и около 300 музыкантов со всей России. Участниками фестиваля ежегодно становятся коллективы из Удмуртии, Татарстана, Пермского края, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

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