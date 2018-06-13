В ИА «Татар-информ» расскажут о Всемирном дне донора крови

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань,13 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 13 июня, в 11.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора крови.

В мероприятии примут участие главный врач Республиканского центра крови Минздрава РТ Рамиль Тураев, ректор Казанского государственного медицинского университета Алексей Созинов и руководитель студенческих медицинских отрядов в центральном штабе Российских студенческих отрядов Кристина Сидорова.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео и на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.