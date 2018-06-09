Культурная программа ЧМ-2018: Театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева

Во время мундиаля в театре покажут девять спектаклей.

(Казань, 13 июня, «Татар-информ»). В рамках культурной программы чемпионата мира по футболу Казанский Татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева представит девять спектаклей.

14 июня зрителям покажут спектакль «Убыр Шоу» («Шоу Бабы Яги») З. Хуснуллиной. Начало в 14.00. 0+

15 июня — «Гашыйклар утравы» («Остров влюбленных») Р. Сагди. Начало 19.00. 6+

16 июня — «Мәхәббәт күгәрченнәре» («Любовь и голуби») В. Гуркина. Начало в 19.00. 12+

17 июня — «Супер кияү» («Супер жених») Т. Миннуллина. Начало в 19.00. 12+

20 июня — «Галиябану» («Галиябану») М. Файзи. Начало в 19.00. 12+

21 июня — «Әйт әле, күбәләк» («Расскажи мне, бабочка») Т. Миннуллина. Начало в 14.00. 6+

22 июня — «Улыбыз өйләнә, без аерылышабыз» («Сын женится, мы разводимся») И. Юзеева. Начало в 19.00. 12+

23 июня — «Башмагым» («Башмачки») Т. Гиззата. Начало в 19:00. 12+

28 июня — «Куян Эдвардның гаҗәеп сәяхәте» («Удивительное путешествие кролика Эдварда») К. Дикамилло. Начало в 14:00. 6+

29 июня — «Мәхәббәт күгәрченнәре» («Любовь и голуби») В. Гуркина. Начало в 19:00. 12+

30 июня — «Гашыйклар утравы» («Остров влюбленных») Р. Сагди. Начало в 19:00. 6+