Ресторан «Татарская усадьба» к ЧМ-2018 подготовил сеты из татарских национальных блюд

ОбществоЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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(Казань,13 июня, «Татар-информ», Алия Замалеева). Гостинично-ресторанный комплекс «Татарская усадьба» к чемпионату мира по футболу подготовил сеты из татарских национальных блюд. Об обновленном к мундиалю меню в интервью ИА «Татар-информ» рассказала генеральный директор ресторана Венера Шагихаметова.
«Нам бы хотелось, чтобы в Татарстане болельщики попробовали не только один вид выпечки, например, очпочмак, но другие, не менее вкусные и оригинальные – кыстыбый, пэрэмэч, губадию. Именно поэтому мы решили в дни мундиаля составить из этих блюд мини-сеты», – рассказала директор ресторана.
Так, для гостей приготовили мини-сет под названием «Тайм» из очпочмака, кыстыбый и якмыша. Побаловать себя можно будет также сетом «Хет-трик», состоящим из чак-чака, пахлавы, кош теле и талкыш калэве.
Посетители также смогут заказать солянку «Сборная России», рыбное ассорти «Матч», ассорти из соленей «Кубок», куриные крылышки «Скамейка запасных», кызылык «Штрафной», чесночные гренки «Офсайд» и даже копченого гуся «Инсайд».
Венера Шагиахметова особо подчеркнула, что «Татарская усадьба» всегда во главу угла ставит бережное сохранение национальных традиций. Поэтому и во время чемпионата мира по футболу комплекс решил не изменять своим традициям и отдать предпочтение именно национальным блюдам. «Наши шеф-повара готовят и лучшие образцы европейской кухни», – отметила при этом гендиректор.
Меню болельщика составили не только на английском, немецком, китайском, испанском, но и на фарси для иранских болельщиков.
Венера Шагиахметова сообщила о том, что для тех, кто не сможет посмотреть матчи на стадионе, в летнем дворике установят большой экран для просмотра игр. Внутри ресторана также будут организованы трансляции всех соревнований, которые будут проходить в Казани.
Полный текст интервью читайте здесь.
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