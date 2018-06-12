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Алексей Анисимов

12 июня 2018, 23:47

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018

Сборная Колумбии по футболу прилетела в Казань

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Жить и готовиться к матчам чемпионата мира колумбийцы будут на территории «Свияжских холмов».

(Казань, 12 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Колумбии по футболу прилетела в Казань, где будет проживать и тренироваться в ходе чемпионата мира по футболу.

Самолет со сборной Колумбии на борту приземлился в Казани сегодня ночью. Проживать и тренироваться во время чемпионата мира по футболу в России колумбийцы будут на территории «Свияжских холмов» – там к мундиалю постелили новое футбольное поле.

В день открытия чемпионата мира 14 июня сборная Колумбии проведет тренировку для зрителей и журналистов. Любителям футбола будет на кого посмотреть: цвета колумбийской сборной защищают такие звезды, как Хамес Родригес, Радамель Фалькао, Хуан Куадрадо и другие.

Наилучшим достижением сборной Колумбии на чемпионате мира является четвертьфинал: в 2014 году в Бразилии колумбийцы вышли из группы C, в которой играли команды Греции, Кот-д'Ивуара и Японии. В 1/8 финала колумбийская сборная вышла с первого места в своей группе, встретившись в первом раунде плей-офф с командой Уругвая. Победу в этом матче колумбийцам принес дубль Родригеса, один из мячей которого был признан самым красивым голом мира в 2014 году (премия Пушкаша).

Лидер сборной Колумбии удачно провел турнир и с шестью забитыми мячами стал его лучшим бомбардиром. В четвертьфинале колумбийцы проиграли сборной Бразилии: Родригес снова забил, но голы Тьяго Силвы и Давида Луиза вывели хозяев мундиаля в следующий раунд.

Перед стартом чемпионата мира в России сборная Колумбии занимает 16-е место в рейтинге FIFA. По итогам жеребьевки финального раунда южноамериканцы попали в группу H, в соперники им достались сборные Сенегала, Польши и Японии.

Колумбийцы считаются фаворитами своего квартета наряду с поляками (8-е место в рейтинге FIFA). Именно эти команды разыграют первое место в группе, а их очная встреча пройдет в Казани – Родригес будет противостоять своему партнеру по «Баварии», лидеру атак польской сборной Роберту Левандовскому.

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