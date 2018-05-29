Джефф Монсон стал обладателем паспорта РФ

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(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Американский боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон сегодня получил из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева российский паспорт, передает РБК.
В разговоре с журналистами спортсмен заметил, что, по предварительной информации, прошел праймериз партии «Единая Россия» и теперь может выдвинуть свою кандидатуру на пост депутата городского Совета Красногорска.
Указ о получении Монсоном гражданства России ранее подписал Президент РФ Владимир Путин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил данный шаг тем, что американец, будучи известным спортсменом, изъявил соответствующее желание.
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