Захваченные в Париже заложники освобождены

Злоумышленником оказался молодой марокканец, он задержан.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). Полиция освободила двух захваченных в Париже заложников и задержала преступника. Об этом рассказал министр внутренних дел Франции Жерар Коллон в своем Twitter’е.

Согласно информации телеканала BFM TV, злоумышленник оказался 27-летним выходцем из Марокко. Он не был известен спецслужбам и не состоял в списках склонных к терроризму радикалов.

Инцидент произошел в здании рекламного агентства Mixicom, которое расположено в 10-м округе французской столицы. Одной из заложников была беременная женщина. Преступник утверждал, что у него есть взрывное устройство, и требовал связать его с посольством Ирана, но никак не раскрывал своих мотивов.