Объявлены дата и место прощания с Яковом Брандом

Прощание с врачом состоится в НИИ имени Склифосовского, где он работал последние 17 лет.

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). О дате и месте прощания с кардиохирургом Яковом Брандом рассказал в своем Facebook’е его сын Павел.

Церемония прощания будет организована в пятницу, 15 июня, в 11 часов в Историческом корпусе НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского (5-й подъезд со стороны двора).

Врач скончался сегодня утром от сердечно-сосудистой недостаточности в НИИ имени Склифосовского, где с 2001 года руководил отделением неотложной кардиохирургии.

Яков Бранд – доктор медицинских наук, профессор. Долгое время он вел передачи «Без рецепта» и «Кома» на телеканале НТВ. Был главным редактором медецинского телеканала MED2MED.