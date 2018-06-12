Объявлены дата и место прощания с Яковом Брандом

(Казань, 12 июня, «Татар-информ»). О дате и месте прощания с кардиохирургом Яковом Брандом рассказал в своем Facebook’е его сын Павел.
Церемония прощания будет организована в пятницу, 15 июня, в 11 часов в Историческом корпусе НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского (5-й подъезд со стороны двора).
Врач скончался сегодня утром от сердечно-сосудистой недостаточности в НИИ имени Склифосовского, где с 2001 года руководил отделением неотложной кардиохирургии.
Яков Бранд – доктор медицинских наук, профессор. Долгое время он вел передачи «Без рецепта» и «Кома» на телеканале НТВ. Был главным редактором медецинского телеканала MED2MED.
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